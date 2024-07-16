ВТБ согласовал в правительстве сделку по покупке доли в "Почта Банке"

ВТБ согласовал в правительстве сделку по покупке доли "Почты России" в "Почта Банке".

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава банка Андрей Костин, "финансовое положение "Почты" улучшается, но не настолько, чтобы их "наказывать" как-то". Банкир предположил, что сделка будет выгодна обеим сторонам: ВТБ с точки зрения стратегического развития, а "Почте России" — с позиции дальнейшего функционирования банка и с финансовой точки зрения.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сейчас обсуждается вопрос интеграции "Почта Банка" в инфраструктуру ВТБ. При этом точные сроки интеграции пока неизвестны. По его словам, в интеграции необходимо учитывать интересы "Почты России", в том числе инфраструктурный платеж.

Ранее Минцифры России предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для ремонта отделений "Почты России" и покрытия убытков от их функционирования в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч жителей.