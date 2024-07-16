Российские заводы австрийской Silgan могут перейти под управление Адыгеи

Заводы Silgan Holdings австрийской компании в России, производящие металлическую упаковку, могут перейти под управление "Корпорации развития Республики Адыгея", которая на 100% принадлежит республике.

Как сказано в сообщении на сайте органов исполнительной власти региона, в настоящее время рассматривается такая возможность. Работа предприятий является "неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей реализации на продовольственном рынке соответствующих регионов России".

"В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея", — следует из сообщения.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым передал активы Silgan Holdings в России во временное управление Росимуществу. Это позволит восстановить производственную деятельность предприятий и сохранить рабочие места.

Silgan Holdings Austria занимается производством упаковочных материалов для потребительских товаров, в том числе контейнеров и консервных банок.