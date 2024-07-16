ЦБ РФ приостанавливает публикации статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостановил публикацию информации о внебиржевых объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю.

По сообщению регулятора, данное решение было принято "в целях ограничения санкционного влияния". ЦБ публиковал данные по внебиржевым торгам на ежедневной основе с апреля 2024 года. На сайте Центробанка была доступна статистика по внебиржевым торгам иностранными валютами с октября 2022 года.

Как заявил старший макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, решение регулятора связано с тем, что прозрачная официальная информация от ЦБ может облегчить секционным органам понимание, насколько успешно или безуспешно отечественная экономика справляется с санкциями. Кроме того, положительная динамика такого обхода ограничительных мер из официального источника может лишний раз разозлить недружественные страны, сообщает Forbes.

Ранее Центральный Банк России объявил условия, на которых теперь будет устанавливаться официальный курс доллара и евро.