Жителей Астраханской области приглашают к участию в конкурсе «Кадры решают всё»

По инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе запущен проект «Кадры решают всё». Программа предназначена для талантливых людей с профессиональными и управленческими компетенциями, которые готовы строить карьеру на государственной и муниципальной службе.

Ректор Астраханского государственного технического университета Александр Невалённый считает, что объявленный губернатором проект станет важным шагом для развития региона.

«Как руководитель крупного вуза, я не понаслышке знаю существующую проблему нехватки квалифицированных специалистов. Наш университет регулярно получает запросы на выпускников от предприятий страны и области различных отраслей. Мы все ощущаем кадровый голод, в том числе на позициях руководителей в различных структурах, поэтому новый проект стартовал как нельзя кстати. Такая программа позволит подготовить грамотных управленцев, способных принимать важные решения на благо нашего региона и страны», – подчеркнул ректор.

Директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Дмитрий Манцуров также считает, что проект необходим для будущего Астраханской области. По его мнению, особенно интересен проект для молодёжи: «Проект «Кадры решают всё» - действительно нужная инициатива. Подобные проекты уже ни раз доказали свою эффективность, особенно для молодежи. У молодых людей есть время, амбиции, желание изменить в лучшую сторону свою малую родину и построить хорошую карьеру на государственной и муниципальной службе».

Участниками программы «Кадры решают всё» могут стать астраханцы в возрасте от 23 до 55 лет. Также обязательными требованиями для соискателей является наличие высшего образования и управленческого опыта не менее 3-х лет или опыта работы по профилю деятельности не менее 5-ти лет. Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить анкету на сайте, выбрать желаемое направление деятельности и направить предложения по совершенствованию выбранной отрасли в текстовом формате или в виде презентации. Подать заявку можно до 8 августа.