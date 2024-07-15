В Тюмени участники "Зарницы 2.0" встретились с бойцом СВО "Билетом"

В Тюмени участники окружного этапа игры "Зарница 2.0" встретились с героем специальной военной операции (СВО) с позывным "Билет". Боец награжден тремя орденами Мужества. Военнослужащий участвовал в боевых действиях с февраля 2022 г. в Киевской, Херсонской и Запорожской областях. Встреча состоялась в рамках акции "Служу Отечеству", которая реализуется тюменским филиалом фонда "Защита Отечества" совместно с российским обществом "Знание".

Ветеран получил два ранения, одно из них тяжелое. После этого вернулся в военно-инженерное училище, которое окончил четыре года назад, и занимается преподавательской работой. Во второй день окружного этапа игры участники команд готовились к пожарной эстафете и соревнованиям по основам выживания, а также занимались инженерной подготовкой.

"Во время теоретических занятий изучили особенности различного вида боеприпасов и взрывчатых веществ. Затем ребята занимались закреплением практических навыков по обнаружению мин, проделыванию проходов и обозначению тропы", – цитирует информационный центр правительства Тюменской области инструктора-методиста центра "Воин" Сергея Барыкина.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.