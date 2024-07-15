Оставлен под арестом фигурант дела о взятке замгубернатора Тюменской области

Мосгорсуд оставил в силе арест Алексея Гоцыка, которому вменяют дачу взятки заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину.

Осталось без изменений решение Басманного райсуда, уточняет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Вахрин пробудет в СИЗО до 6 августа. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 г. является заместителем губернатора Тюменской области.