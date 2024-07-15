Пашаев ранен в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев ранен в зоне специальной военной операции в результате атаки дрона-камикадзе.

"Получил множественные повреждения, ожоги, но остался жив, при условии, что автомобиль сгорел дотла", - приводит РБК публикацию Пашаева в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Весной Пашаев получил серьезное ранение в зоне спецоперации: экс-адвоката транспортировали из Макеевки в одну из московских клиник с ранением ноги и контузией. Из-за травмы поясницы и ноги Пашаев не мог ходить.

Пашаев приобрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым. Сам актер заявил, что его адвокат подкупил лжесвидетелей, причем часть денег присвоил. Лжесвидетелями по делу проходили три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.