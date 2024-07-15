Отец стрелявшего в Трампа человека думал, что его сын поехал на стрельбища

В Америке отец человека, которому вменили стрельбу в экс-президента США Дональда Трампа, полагал, что его сын поехал на стрельбища.

"Старший Крукс полагал, что его сын отправился на стрельбище в субботу, но забеспокоился, когда не смог до него дозвониться, и связался с полицией после сообщения о стрельбе", - приводит РИА Новости публикацию The Wall street journal, которая ссылается на источники.

13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.