Суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Следствие и защита несколько раз ходатайствовали о смягчении меры пресечения, но суд согласился на этот шаг только сейчас.

Ранее стало известно, что дело Попова будет рассматриваться в закрытом режиме.

Попов находился под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.