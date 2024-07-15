В Екатеринбурге освящены крест и купол храма при возводимом Свято-Елисаветинском хосписе

В Екатеринбурге по адресу Изоплитная, 24а состоялся чин освящения креста и купола храма при возводимом здании Свято-Елисаветинского хосписа, которое станет подарком учреждению к предстоящему Дню города. Окропил их святой водой митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Мероприятие стало одним из событий Царских дней, которые начались в столице Урала 11 июля.

Церемония прошла в сосновом бору вблизи озера Шарташ. Завершив чин освящения, митрополит Евгений сообщил, что через месяц, к 301-ой годовщине основания Екатеринбурга, хоспис откроют и освятят, и в новое здание переедут те, для кого его возвели.

"Я надеюсь, что вместе с ним переедут любовь и забота, которые сейчас живут в нынешнем здании хосписа", - сказал митрополит Евгений.

Владыка поблагодарил сестер милосердия и учредителей Фонда святой Екатерины за то, что "сошлись в одном месте добрые люди, чтобы сделать святое дело".

"Фонд святой Екатерины увидел силу добра, которая живет в нынешнем здании хосписа, и решил построить для хосписа новый дом, в 10 раз больше нынешнего. В нашем городе появится еще одна большая, благоустроенная территория добра", - сказал владыка Евгений.

Владыка уточнил, что никто из людей не хочет заканчивать свою жизнь в хосписе, но реалии иногда совсем другие.

"И я счастлив, что здесь строится обитель для тех, кому очень тяжело жить, ведь церковь всегда говорит, что таким людям надо помогать. И я рад, что здесь, в истории возведения Свято-Елисаветинской обители, сошлись люди, готовые вместе делать доброе дело", - сказал владыка.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев обратил внимание на то, что возводимое здание хосписа – очень большой и важный подарок для города.

"К середине августа, ко Дню города мы откроем хоспис, и он заживет полной жизнью. Сегодня владыка освятил купол и крест домового храма при хосписе, благословив обитель на долгие годы работы", - сказал Андреев.

Хоспис станет подарком учредителей Фонда святой Екатерины и группы компаний "Сима-ленд" ко Дню города. Официальное открытие планируется во второй половине августа. Здание обители находится в сосновом лесу на берегу Шарташа, где подопечные могут спокойно и безопасно гулять. На площади в 3 тыс. 872 тыс. кв. м разместятся 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации. Братья и сестры милосердия будут круглосуточно ухаживать за подопечными. Они не только кормят, выполняют необходимые гигиенические процедуры, но и утешают, оказывают духовную и моральную поддержку. При обители милосердия уже возведен домовой храм, в котором ежедневно будут проходить богослужения, исповеди и таинства причащения.

Свято-Елисаветинская обитель милосердия (хоспис) была образована в 2009 г., ее настоятелем был назначен священник Василий Байшев. Все это время обитель действовала в небольшом здании 1955 г. постройки площадью 302 "квадрата" и вместимостью всего 18 человек.