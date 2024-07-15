"Типичная Рязань": Закрывшая Трампа при покушении телохранительница родилась в России

Телохранительница, которая закрывала экс-президента США Дональда Трампа во время покушения, якобы родилась в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Рязань".

Утверждается, что девушка родом из города Скопин. Она является мастером спорта по рукопопашному бою и каратэ, ученица рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

В 2000 году семья девушки переехала в США, где она работала тренером и училась в университете, а также окончила школу частных телохранителей, пишет канал.

13 июля на 78-летнего миллиардера, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.