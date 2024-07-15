Жительница Тюменской области устроила дебош на рейсе Хургада – Екатеринбург

Пассажирка рейса Хургада – Екатеринбург, 40-летняя жительница Тюменской области, устроила дебош. Во время полета у нее возник словесный конфликт с бортпроводниками.

Женщина возвращалась домой после отдыха на курорте. Силовики, прибыв в "Кольцово", на основании имеющихся признаков опьянения направили женщину на освидетельствование, однако от исследования она отказалась.

На нее составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", а также за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. В 2018 г. нерадивую пассажирку привлекали к уголовной ответственности по статье "Оскорбление представителя власти", сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.