Цены на авиабилеты по самым популярным маршрутам выросли на 9-16%

ФАС зафиксировала в первом полугодии 2024 года рост цен на авиабилеты, превышающий инфляцию. "В январе - на 14%, в феврале - на 18%, в марте - на 22%, в апреле - на 11%, в мае и июне - на 9%", - сообщил сенатор Алексей Синицын на совещании в Совете Федерации, посвященном доступности авиаперелетов.

В Минтрансе и в Минэкономразвития заявили, что рост цен обоснованный и связан с большим ростом спроса. По словам заместителя министра транспорта России Владимира Потешкина, в текущем летнем сезоне загрузка составляет 98%, на некоторых маршрутах – до 100%.

Потешкин заявил, что отрасль восстановилась как после ковида, так и после введения санкций, но тут же противоречит сам себе: эффект от санкций очень большой, "поддержание летной годности судов кратно выросло".

Судя по всему, в Минтрансе уповают на появление на рынке новых российских самолетов, которые спасут ситуацию (хотя их производство по-прежнему откладывается – сколько не повышается по карьерной лестнице отвечающий за авиапром Денис Мантуров).

"Новые самолеты будут - новые маршруты будут, это даст импульс к тому, чтобы люди наши больше перемещались, росла конкуренция, это неизбежно приведет к снижению цен", - полагает Потешкин.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов отметил, что служба ведет два мониторинга: 600 маршрутов по стоимости билетов в эконом-классе и 150 самых загруженных и популярных маршрутов. "На 10 июля отклонение (в большую сторону) 9-16% к прошлому году в среднем по стоимости билетов. Более 15% отклонений наблюдается по 51 маршруту. Увеличилось в два раза число обращений по стоимости билетов. Это связано с низкой базой предыдущих годов", - полагают в ФАС.