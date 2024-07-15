15 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Олег Ковалюк

Волонтерский центр РМК объявил конкурс "Территория добра"

Сегодня, 15 июля, стартовал грантовый конкурс Волонтерского центра РМК "Сила Урала" под названием "Территория добра". Он приурочен к 20-летию Русской медной компании и нацелен на поиск и поддержку социальных и благотворительных проектов в сфере добровольчества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, география конкурса охватывает четыре региона России: Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области и Хабаровский край. Представить свои проекты могут граждане России, достигшие 18 лет. Это может быть физическое лицо или инициативная группа. К участию в конкурсе не допускаются коммерческие и некоммерческие организации, политические партии, органы государственной власти и местного самоуправления.

Проект должен быть направлен на решение актуальных проблем в регионе, городе или поселке, а также на реализацию социально значимых мероприятий. Это могут быть экологические акции и создание эко-троп; разработка игр или обучающих программ для школьников на тему экологии, волонтерства или помощи нуждающимся; мероприятия для детей с особенностями здоровья.

Сотрудники Волонтерского центра РМК(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Идея такого конкурса появилась благодаря неравнодушным людям. Мы часто получаем письма от жителей разных городов с теми или иными предложениями по улучшению социальной среды. Особенно это актуально для небольших населенных пунктов, где, как правило, меньше возможностей для реализации инициатив. Все проекты мы будем оценивать с точки зрения проблематики территории, важности организации их для того или иного города или поселка, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. После реализации мы не оставим победителей без внимания, а будем помогать развиваться и, по возможности, проводить совместные проекты", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

За три года существования Волонтерского центра РМК здесь сформировали и успешно реализуют 12 масштабных добровольческих направлений и проектов: это продуктовая помощь нуждающимся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, экологическое волонтерство, помощь при ЧС, сбор детей из многодетных и малоимущих семей в школу, проведение мастер-классов в Детском хосписе, помощь в организации массовых мероприятий, а также обучение волонтеров. За это время проведено более 410 мероприятий, адресную помощь получили более 2 млн 879 тысяч человек. Только за 2023 год высажено более 30 тысяч деревьев, собрано более 300 тонн мусора и 100 кг макулатуры. Более 330 волонтеров приняли участие в международных фестивалях и спортивных мероприятиях.

Сотрудники Волонтерского центра РМК(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Для участия в конкурсе "Территория добра" необходимо разработать проект и подать заявку до 15 сентября. До 1 октября экспертная комиссия заочно выберет пять победителей, основываясь на актуальности и значимости социальных инициатив. На реализацию проектов победители получат по 500 тысяч рублей.

Вопросы о конкурсе можно направить на почту shivareva_anastasiya@rcc-group.ru. Ознакомиться с информацией и подать заявку на участие можно по ссылке.

Сотрудники Волонтерского центра РМК(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: РМК, волонтеры, конкурс


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