Женщина, которая вынесла на помойку чемодан с телом сына, объяснила свои мотивы

34-летняя пермячка Ирина Шатова объяснила, зачем убила ребенка и вынесла его тело на помойку. Сегодня суд принял решение о заключении ее под стражу до 12 сентября.

UralMash сообщает, что по словам Шатовой, она имела многомиллионный долг. На этой почве она решила расстаться с жизнью, но не могла оставить ребенка одного. Поэтому сначала убила сына и вынесла тело. Затем она собиралась перейти ко второй части плана, но не смогла. Ее остановило, что долг перейдет на родителей, а они точно с выплатой не справятся.

Женщине назначили психиатрическую экспертизу из-за неадекватной привязанности к ребёнку — она спала рядом с ним, никуда не отпускала и слишком опекала.

Шатову задержали на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.