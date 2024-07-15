15 Июля 2024
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Суд в закрытом режиме примет решение о смягчении меры пресечения генералу Попову

Военный суд рассмотрит в закрытом режиме ходатайство следователя о смягчении меры пресечения на домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве.

Как сообщает РИА Новости, вместе с материалами в суд поступило ходатайство о закрытии процесса. Между тем, согласно статье 241 УПК РФ, данный вопрос должен решаться в открытом судебном заседании в присутствии сторон.

Напомним, суд ранее уже отказывал следствию в изменении меры пресечения.

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.

Теги: иван попов, мера пресечения, суд


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Развитие сюжета:

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