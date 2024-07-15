СМИ: Из-за жары потери урожая винограда могут составить до 20%

Потери урожая винограда в этом году из-за жары на юге страны могут составить от 10% до 20%, отдельные сорта винограда созреют уже в 20-х числах июля, передает "РБК-Вино" со ссылкой на представителей участников рынка.

Эксперты отмечают, что ранние сорта вызреют без особых отличий от прошлых сезонов, а более поздние будут увядать к началу сбора, если не пойдут дожди.

В конце 2023 года сообщалось, что к началу 2025 года из российской розницы может пропасть дешевое иностранное вино (стоимостью до 700 руб. за бутылку). Причина – повышение таможенных пошлин на импортное вино и ставок акцизов на тихие и игристые вина.