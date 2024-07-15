Свердловские власти заговорили о строительстве пятой очереди "Екатеринбург-ЭКСПО"

Власти Свердловской области задумались о расширении традиционной площадки международной выставки "Иннопрома" — Екатеринбург-ЭКСПО". О рассмотрении вопроса строительства пятой очереди во время пресс-конференции рассказал замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

"На сегодня губернатором Евгением Куйвашевым ставится перед нами задача рассчитать возможность строительства дополнительных помещений МВЦ, потому что и под "Иннопром", и под TechnoBuild, и ряд других конгрессно-выставочных мероприятий растут, и потенциально потребуются дополнительные площади",— заявил Ионин.

Напомним, последний "Иннопром" проходил в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году страной партнером выставки стали Объединенные Арабские Эмираты. Помимо них, в уральскую столицу прибыли представить свои инновационные решения 24 субъекта РФ и порядка 600 компаний из 11 стран.