В Госдуме обеспокоились отсутствием патриотизма в решениях юристов и чиновников

В Госдуме предлагают включить в образовательные стандарты для юристов и чиновников обязательное формирование у них компетенций "по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов России". Письмо с таким обращением на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко направила вице-спикер палаты Ирина Яровая ("Единая Россия").

По словам Яровой, анализ стандартов по специальностям "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция" показывает, что студентов учат универсальным компетенциям по экономической культуре и финансовой грамотности, передает "Парламентская газета".

Яровая полагает, что такая ситуация – "пробел и проблема".