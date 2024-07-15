На Урале присудили компенсацию подростку, которого воспитатель приложила к скамейке

На Среднем Урале суд взыскал 25 тысяч рублей с воспитателя в пользу подростка-сироты, которого педагог приложила к скамейке.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в октябре 2022 года в центре социальной помощи семье и детям в Серове. Между воспитателем и 15-летним Николаем (имя изменено) произошел конфликт. Подросток попросил младшего воспитателя выдать обувь, а когда получил кроссовки, стукнул подошвами друг об друга и с них посыпалась грязь.

Другой воспитатель сделала замечание, но юноша проигнорировал его, чем вывел педагога из себя. В раздевалке женщина схватила парня за шею и приложила к скамейке. Николаю пришлось обращаться в травмпункт, а против воспитательницы завели административное дело.

Суд признал ее виновным в побоях и назначил штраф в 5 тысяч рублей. Центр социальной помощи уволил сотрудницу, а спустя некоторое время обратился в Серовский районный суд в интересах подростка. Речь шла о компенсации морального вреда. В итоге суд удовлетворил иск частично, обязав воспитателя выплатить сироте 25 тысяч рублей.

Педагог обратилась в Свердловский областной суд, оспаривая не только размер компенсации, но и нанесение вреда. Однако решение было оставлено без изменений.