Секретная служба США отрицает, что перенаправила охрану Трампа на защиту Джилл Байден

Секретная служба США опровергла информацию о том, что охрана, полагающаяся экс-президенту Дональду Трампу, была перенаправлена на обеспечение безопасности в ходе мероприятия первой леди страны Джилл Байден.

Таким образом служба отреагировала на заявления американской журналистки Сьюзан Крэбтри, сообщает РИА Новости. Ранее она, ссылаясь на источники в Секретной службе, заявила, что охранные ресурсы ведомства были отведены от Трампа и направлены на мероприятие, в котором принимала участие супруга президента США.

По информации телеканала Fox News, комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что Трампу отказали в усилении его охраны незадолго до покушения.

13 июля на 78-летнего миллиардера, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.