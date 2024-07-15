15 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Экономика Астраханская область
Фото:astrobl.ru

Игорь Бабушкин побывал на судостроительном заводе в Красных Баррикадах

Игорь Бабушкин осмотрел самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Бриз» (ранее «Астра»), предназначенную для бурения морских скважин на глубинах от 45 до 5000 метров.

В этом году СПБУ передана в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». С использованием СПБУ в Каспийском море ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» открыто 7 крупных многопластовых нефтегазоконденсатных месторождений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В начале июля был проведен перегон СПБУ с места отстоя Махачкалинского морского торгового порта на производственную площадку «Красные Баррикады» АО «ЮЦСС» для приведения его в работоспособное состояние.

(2024)|Фото: astrobl.ru

СПБУ «Бриз» планируют использовать для строительства поисково-оценочных скважин, а также для ремонта скважин на действующих платформах (блок-кондукторы) месторождения им. Ю. Корчагина и В. Филановского.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе рабочей поездки в Икрянинский район глава региона встретился с династией судостроителей Вольских. Вслед за отцом - Анатолием Вольским, токарем 6 разряда участка по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования, на предприятие пришел сын Алексей Вольский (старший мастер участка сборочных работ судокорпусного цеха). На судостроительном заводе инженером-технологом бюро корпусных и достроечных работ трудится и внук Алексей Вольский.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Судостроители поблагодарили губернатора за то, что в 2019 году он буквально спас «Красные Баррикады». Тогда завод не работал два года, был признан банкротом. В декабре, благодаря работе и личным договоренностям главы региона, работа возобновилась. На завод вернулись около 400 сотрудников.

(2024)|Фото: astrobl.ru

(2024)|Фото:astrobl.ru

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: завод красные баррикады, игорь бабушкин, судостроители, буровая установка


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