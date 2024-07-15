В Астраханской области удалось снизить смертность и увеличить продолжительность жизни

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках рабочей поездки в Икрянинский район провел совещание по реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об итогах ее работы доложил глава регионального минздрава Александр Буркин.

Он сообщил, что за три года действия программы в области капитально отремонтировали 33 медучреждения, ввели в эксплуатацию 16 ФАПов и врачебных амбулаторий. Медицинским организациям передано 85 автомобилей, почти 300 единиц оборудования.

«После дооснащения первичного звена медицинским оборудованием профилактическими мероприятиями в 2023 году были охвачены более 620 тысяч астраханцев, в том числе 175 тысяч детей. Плановые показатели были выполнены и в 2024 году», - подчеркнул Александр Буркин.

Программ «Модернизация первичного звена здравоохранения» рассчитана до 2025 года. После ее заменят новые нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», о которых в своем Послании заявил Президент РФ Владимир Путин. Они также будут направлены на повышение доступности и качества медпомощи, в том числе для сельчан.

«Состояние здоровья граждан – показатель уровня социального благополучия в регионе. Поэтому для нас вопросы здравоохранения – ключевой приоритет», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Еще одна программа, реализуемая в регионе с 2019 года, — «Борьба с онкологическими заболеваниями». На территории Астраханской области созданы центры амбулаторно-онкологической помощи. Как сообщила главврач областного онкодиспансера Лиана Нежинская, за первое полугодие 2024 года в регионе увеличилась вдвое проходимость пациентов и выявляемость онкозаболеваний. При этом уровень смертности в области составляет 175,9 на 100 тысяч населения при целевом показателе не более 180.