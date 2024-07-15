В Астраханской области удалось снизить смертность и увеличить продолжительность жизни

15 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области удалось снизить смертность и увеличить продолжительность жизни

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках рабочей поездки в Икрянинский район провел совещание по реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об итогах ее работы доложил глава регионального минздрава Александр Буркин.

Он сообщил, что за три года действия программы в области капитально отремонтировали 33 медучреждения, ввели в эксплуатацию 16 ФАПов и врачебных амбулаторий. Медицинским организациям передано 85 автомобилей, почти 300 единиц оборудования.

«После дооснащения первичного звена медицинским оборудованием профилактическими мероприятиями в 2023 году были охвачены более 620 тысяч астраханцев, в том числе 175 тысяч детей. Плановые показатели были выполнены и в 2024 году», - подчеркнул Александр Буркин.

Программ «Модернизация первичного звена здравоохранения» рассчитана до 2025 года. После ее заменят новые нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», о которых в своем Послании заявил Президент РФ Владимир Путин. Они также будут направлены на повышение доступности и качества медпомощи, в том числе для сельчан.

«Состояние здоровья граждан – показатель уровня социального благополучия в регионе. Поэтому для нас вопросы здравоохранения – ключевой приоритет», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще одна программа, реализуемая в регионе с 2019 года, — «Борьба с онкологическими заболеваниями». На территории Астраханской области созданы центры амбулаторно-онкологической помощи. Как сообщила главврач областного онкодиспансера Лиана Нежинская, за первое полугодие 2024 года в регионе увеличилась вдвое проходимость пациентов и выявляемость онкозаболеваний. При этом уровень смертности в области составляет 175,9 на 100 тысяч населения при целевом показателе не более 180.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, модернизация первичного звена здравоохранения, уровень смертности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети