СМИ: Под Волгоградом участник СВО стрелял по детям, один ребенок в больнице

На хуторе Угольском в Серафимовическом районе Волгоградской области госпитализирован с огнестрельным ранением 12-летний мальчик. Подросток и его друзья в возрасте 9-13 лет гуляли по поселку вечером 12 июля, слушали колонку и в какой-то момент прошли мимо дома, где, по данным СМИ, находился действующий участник СВО, его брат и неизвестная женщина. Дети услышали звук перезарядки ружья и начали убегать, пишет издание V1.RU со ссылкой на родственников пострадавшего мальчика. Потом они услышали выстрелы.

"Дети упали на землю, но затем встали, обернулись и увидели двоих. Дети узнали того, кто стрелял. Выстрелы при этом не прекращались. В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге. Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались. Мальчик остановился, посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил маме. Она прибежала, вызвала скорую, ребенка увезли в больницу. Там констатировали сквозное пулевое ранение", - рассказали родственники. Они же сообщили, что полиция собрала материалы и передала их в военную прокуратуру.

По данным журналистов, задержанный 48-летний мужчина вернулся на родину в связи с отпуском по ранению.