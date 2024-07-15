Первая Спартакиада для участников боевых действий "Спорт ради жизни!" прошла в Новосибирской области

Первая областная Спартакиада среди ветеранов боевых действий «Спорт ради Жизни!» проходила в рамках ХI Спартакиады инвалидов Новосибирской области, где приняли участие 242 спортсмена из 17 муниципальных районов региона. Соревнования для участников боевых действий собрали порядка 30 участников.

«Наша задача – как можно больше привлекать в паралимпийское движение участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Для этого мы пересматриваем и прорабатываем весь наш календарный план спортивных и физкультурных мероприятий», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В программе Спартакиады среди ветеранов боевых действий были соревнования по гребле на тренажере (дистанция 500 метров), по плаванию, пауэрлифтингу (жим лежа). В общекомандном зачете Кубок Победителей завоевала команда войсковой части 55433, второе место у команды Союза ветеранов боевых действий «ДОБРОВОЛЕЦ», а третье место заняла команда р.п. Кольцово. В личном зачете соревновались участники из Каргатского района, Ленинского района города Новосибирска, из Бердска, Куйбышева и Новосибирска.

Среди участников Спартакиады «Спорт ради Жизни!» – участник СВО Андрей Ровенский, который выступал в пауэрлифтинге и по итогам соревнований занял второе место. Как отмечают специалисты, те участники, которые показывают хорошие результаты, могут быть включены в составы сборных команд. Для них будет организован тренировочный процесс, а также есть перспектива участия в различных соревнованиях.

Программа Спартакиады инвалидов включала в себя состязания по семи спортивным дисциплинам: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, паралимпийское бочча, гребля на тренажере, шашки, шахматы, настольный теннис. В спортивных дисциплинах участники соревновались как в личном зачете, так и в командных (эстафеты) видах. По итогу на первое место поднялась команда из Новосибирска, на втором месте спортсмены из Бердска, а замкнули тройку призеров спортсмены из Искитима.

Напомним, что министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является одним из исполнителей Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших увечья». В рамках сертификата участники СВО, получившие увечья, могут получить физкультурно-оздоровительные услуги, а также пройти спортивную подготовку по различным видам спорта, в том числе адаптивным, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Начиная с момента реализации проекта по состоянию на 15 июля 2024 года подали заявку на получение физкультурно-оздоровительных услуг в рамках реабилитационного сертификата почти 500 участников СВО, которым было оказано порядка тысячи услуг в рамках сертификата.