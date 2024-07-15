15 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Отец Даны из Каменска-Уральского назвал окончательную причину смерти дочери

Стала известна точная причина смерти 16-летней Даны, чье тело было обнаружено в августе прошлого года в Каменске-Уральском. Подробнее об этом рассказал отец погибшей.

Повторная судмедэкспертиза, для которой тело девушки еще в декабре пришлось эксгумировать, определила причину смерти - удушье. По словам отца несовершеннолетней, на шее, руке и талии Даны били обнаружены потожировые следы, которые совпали с ДНК обвиняемого. Помимо этого, в ее телефоне нашли фото, на котором чья-то рука пытается закрыть камеру.

"Скорее всего, она так хотела защитить себя, сказав Голикову, что покажет это фото в полиции, а он испугался и задушил ее", - передает слова отца убитой "КП-Екатеринбург".

Сам же Голиков засветился на камерах видеонаблюдения, судя по записям которых он долгое время преследовал Дану на велосипеде. Позднее обвиняемый рассказал, что хотел познакомиться с девушкой и предложить ей интим, однако та проигнорировала его. Тогда мужчина схватил девушку и потащил в лесополосу, но из-за активного сопротивления изнасиловать так и не смог. Дану задушили, а после украли ее телефон.

Позднее отец девушки рассказал, что обвиняемый знал номер телефона своей жертвы и за две недели писал ей.

Напомним, что с самого начала следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. На прошлой неделе Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела по акту смерти Даны. Велосипедисту грозит пожизненное. Тогда обвиняемый изменил свои показания и заявил журналистам, что не убивал девушку, а только украл ее телефон и закопал в лесу.

Теги: Каменск-Уральский, Дана, причина смерти, велосипедист


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