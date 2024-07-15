"Яндекс" полностью разделен: Кудрин остается, Волож - возвращается

Нидерландская компания Yandex NV объявила о закрытии сделки по разделу "Яндекса".

"Теперь 100% у российских акционеров. Yandex NV сменит название до 31 июля, останется только один Яндекс, который начнет торги на Московской бирже 24 июля под тикером YDEX. А я остаюсь советником компании", - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Кудрин.

По данным Bloomberg, после раздела компании к руководству теперь полностью автономной нидерландской компанией вернется сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group. Голландская компания займется разработкой технологий для автопилотов, облачных хранилищ, маркировки данных и ed-tech проектов.