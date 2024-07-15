Руководителем УФНС по Свердловской области стал налоговик из Тюмени

Новым руководителем управления ФНС России по Свердловской области стал тюменец Марат Сагитуллин. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что Сагитуллин назначен на пост главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области с сегодняшнего дня, 15 июля, в соответствии с приказом Министерства финансов РФ.

Марат Сагитуллин родился 31 октября 1980 года в Мегионе. В 2003 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Менеджмент организации". С 2002 по 2014 годы трудился в налоговых органах Тюменской области. С октября 2014 по июль 2024 года работал в налоговых органах Курганской области.

Напомним, обязанности руководителя УФНС по Свердловской области с мая нынешнего года исполняла Марина Хан. Ее назначение произошло на фоне сообщений о якобы задержании бывшего начальника свердловского управления Сергея Логинова. Позже в ФНС России задержание Логинова опровергли.