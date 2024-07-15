15 Июля 2024
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Общество Пермский край
Фото: Уралкалий

При поддержке "Уралкалия" в Березники поступит первая партия пассажирских автобусов

Муниципальный автопарк Березников пополнится 11 новыми автобусами среднего класса марки ПАЗ. В торжественной церемонии передачи автотранспорта в Перми принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Автобусы приобретены при финансовой поддержке "Уралкалия". В январе 2024 года компания заключила соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках. В рамках соглашения "Уралкалий" выделил 300 млн рублей на обновление подвижного состава.

Новая техника соответствует самым современным требованиям безопасности и управления и комфортна для всех категорий пассажиров. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, спутниковой навигацией, а также системами контроля режима труда и отдыха водителей.

Еще 10 автобусов большого класса поступят в Березники при поддержке Компании до конца года.

"Совместно с индустриальными партнерами повышаем качество жизни людей не только в краевой столице, но и в других населенных пунктах края. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск — стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнеров — компании "Уралкалий" и "Уралхим" за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства", - заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава администрации Березников Алексей Казаченко заявил, что модернизация парка общественного транспорта — значимое и долгожданное событие для всех жителей. "Новые автобусы позволят вывести на более качественный уровень обслуживание пассажиров. Благодарю краевые власти и "Уралкалий" за существенную поддержку", - сказал он.

"Для "Уралкалия" развитие территорий присутствия Компании — в приоритете. Социальные инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, повышают уровень качества жизни населения. После обновления автобусного парка поездки для жителей Березников станут еще комфортнее", - подчеркнул Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий".

"Уралкалий" один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13 300 сотрудников.

Теги: уралкалий, березники, автобус


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