Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве

В Москве пять беременных женщин на последних сроках застряли в лифте роддома, пишет SHOT.

Инцидент, по данным телеграм-канала, произошел в роддоме ГКБ им. Ерамишанцева на Ленской.

Пять женщин, находящихся на девятом месяце беременности, сели в лифт вместе с медсестрой, чтобы подняться на третий этаж. Во время движения лифт поехал на минус первый этаж и застрял. При этом у одной из пациенток начались схватки.

В какой-то момент в кабине погас свет, до лифтера женщины дозвониться не смогли. Одной из них удалось поймать связь и позвонить мужу, который вызвал спасателей. В итоге пациентки просидели в лифте около часа.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, беременные женщины застрявшие в лифте, чувствуют себя хорошо. Подрядчику, обслуживающему лифтовое оборудование, будет выставлена соответствующая претензия. Кроме того, сейчас проверяются все лифты в больнице.