15 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Академическом районе Екатеринбурга запустят фотолабораторию для жителей

В Академическом районе Екатеринбурга запускают образовательную фотолабораторию "Что в поле растет". Жители с помощью фотографии изучат историю реки Патрушихи и территории вокруг нее, а созданные работы станут частью художественной выставки.

Инициатива бесплатного проекта принадлежит девелоперу "Атомстройкомплекс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, первый блок лаборатории – открытые лекции для всех желающих (даты и темы – ниже). Они станут платформой для обсуждения исторических и сегодняшних перспектив района. Приглашенные эксперты расскажут, как можно изучать место через историю, типовое строительство, чертежи, озеленение, психогеографию.

Попасть на лекции смогут все желающие. Они будут проходить по пятницам в пространстве соседского центра в жилом комплексе NovaPark на Кичигина, 9.

Второй блок – практический, работа "в полях" Академического района. Это совместные еженедельные занятия и прогулки с участниками лаборатории при участии специально приглашенного фотографа. Вместе с куратором участникам предстоит обсуждать современную фотографию и способы ее использования, фиксировать свои исследования и наблюдения, анализировать результаты с куратором и отбирать снимки для итоговой выставки. Для участия в блоке необходима заявка.

Название лаборатории обыгрывает многозначность слова "поле". С одной стороны, участники будут наблюдать за полями, в которых вырастает Академический, с другой – сам метод работы можно назвать "полевым исследованием". Таким образом, лаборатория предлагает использовать различные методы изображения и понимания пейзажа, чтобы создать образ места. Важной частью образовательного процесса станет соседская практика наблюдения за меняющимся ландшафтом, которая объединит участников – людей из одного района, но разных возрастов.

Панорама Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

"Реки дали жизнь нашему городу, и нам важно не только сохранять историю взаимодействия человека, города и реки, но изучать то, как это взаимодействие происходит сейчас. Патрушиха и территория вокруг нее – значимая часть истории Екатеринбурга, ниже по ее течению располагался Уктусский завод, который работал еще до основания города. И нам, как девелоперу, который выступает за всестороннее развитие столицы Урала, будет интересно вместе с жителями изучить этот пласт жизни самого молодого района города – Академического", - рассказал креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Участникам лаборатории предстоит изучить историю места, научиться видеть особенности местности в моменте и фиксировать их с помощью фотографии, узнать о психогеографии и влиянии озеленения на среду, а в конечном итоге – воссоздавать преемственность между прошлым, настоящим и возможным будущем. Лаборатория завершится выставкой, которую смогут увидеть все желающие. Также одним из результатов лаборатории будет авторский проект фотохудожника, построенный на "наблюдении за наблюдающими": основой его сюжета станет работа группы в поле.

Технический запуск трамвая в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

Прием заявок в фотолабораторию:

с 15 июля по 15 августа, старт занятий – с начала сентября.

Старт открытых лекций для горожан:

19 июля, раз в неделю. Продолжительность занятий – месяц.

Место проведения:

ул. Николая Кичигина, 9 (жилой комплекс NovaPark, соседский центр).

Стоимость: бесплатно.

Как подать заявку?

Для этого нужно написать на электронную почту akadem_lab@bk.ru. В письме указать свое ФИО и контакты для связи, а также написать коротко, почему вы хотите принять участие в проекте. Опыт работы с фотографией не важен. Участникам нужно быть готовыми посещать лекции и участвовать в обсуждениях с куратором.

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Открытые лекции для горожан

19.07 (пт) – лекция Артема Берковича (историк, экскурсовод, куратор Центра фотографии "Март")

Природа и город в истории Екатеринбурга.

26.07 (пт) – лекция Евгения Бурденкова (историк, краевед)

История типового строительства Екатеринбурга: от "собрания фасадов" до крупнопанельных домов.

02.08 (пт) – лекция Евгения Бурденкова (историк, краевед)

Неакадемично об Академическом. Чтобы разобраться в топонимах Академа, приглашаем на лекцию Евгения Бурденкова, посвященную истории района.

09.08 (пт) – лекция Насти Елизарьевой (куратор-экспозиционер, редактор и художник книг)

Стадия реализация. Лекция о замыслах архитекторов и дизайнеров, живущих в ХХ веке, настойчивости в исполнении преследуемых ими целей.

16.08 (пт) – лекция Ларисы Муталлаповой (ландшафтный архитектор компании S&P)

Назад к природе. В ходе лекции обсудим, как могут сосуществовать зелень и бетонные джунгли.

23.08 (пт) – лекция Кати Червоных (художница)

Пересобрать город: психогеография, дрейф и киберфланерство. Катя Червонных расскажет о том, как сталкиваться с городским ландшафтом в реальном и цифровых мирах.

Теги: фото, лаборатория, Академический, Екатеринбург


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