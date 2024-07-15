Орбан передал лидерам ЕС свой мирный план по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после "мирного турне" передал мирный план по урегулированию конфликта на Украине всем лидерам Евросоюза. Об этом заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан.

По его словам, если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию". Также Орбан добавил, что Венгрия является единственной страной, которая располагает "свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники", передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что "мирная миссия" Орбана, посетившего за неделю Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, вызвала сильное раздражение в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил агентству Reuters, что Венгрия считает, что второе президентство Дональда Трампа укрепит надежды на мир на Украине, и что Орбан надеется положить конец конфликту посредством мирных переговоров с участием как России, так и Украины.