На стройке в Чечне пять человек погибли, три десятка пострадали из-за взрыва

Пять человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва газовых баллонов на стройке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни, передает Telegram-канал "112".

Взрыв произошел на строительной площадке ООО "Дагспецстрой".

По предварительной информаии, сдетонировали несколько баллонов с газом. Пострадавших сейчас разводят по больницам, людей с тяжелыми ранениями отвозят в республиканскую больницу в Грозный.

Спасатели разбирают завалы на месте взрыва.