15 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцу, пытавшему свою бывшую в гаражном боксе, дали 12 лет колонии

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя 1991 г.р. к 12 годам лишения свободы за пытки и попытку убить свою бывшую возлюбленную.

Напомним, что 25 октября прошлого года уралец 1991 г.р. избил свою бывшую девушку, нанеся 10 ударов в область головы, затолкал в ее же автомобиль "Хонда Фит" и привез в гаражный бокс. Затем обвиняемый нанес не менее 10 ударов по телу девушки предметом, похожим на деревянную биту.

На этом издевательства не закончились. Екатеринбуржец снял с пострадавшей обувь, поставил стопы на деревянный брусок и прибил их. Затем он поднял девушку на ноги в полный рост и нанес не менее трех ударов в область туловища неустановленным предметом, похожим на молоток. После он связал руки и ноги пострадавшей буксировочным тросом, проволок по полу до выхода из гаража, где облил дизельным топливом и поджег. У девушки воспламенились лицо, голова, туловище и конечности.

Насмотревшись на страдания бывшей, обвиняемый потушил ее из огнетушителя и наконец решил завершить свой план убийства. Для этого он усадил девушку в ее автомобиль и поехал в направлении ЕКАД, однако врезался во встречный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. Аварию устроила сама девушка, чтобы хоть как-то помешать бывшему увезти ее в лес и убить. На помощь пришел другой водитель, который и вызвал "скорую".

Неадекватного бывшего поймали, обвинили сразу по нескольким статьям: ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения).

Суд прислушался к требованиям Гособвинения и назначил уральцу 12 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 5 месяцев и 12 дней.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу

Теги: Екатеринбург, гособвинение, пытка, избиение, поджог, суд


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Ранее 10.07.2024 14:49 Мск Прибил ноги, избил битой и поджег. Гособвинение запросило 12 лет для уральца, пытавшего свою бывшую
Ранее 27.10.2023 13:45 Мск Суд арестовал уральца, пытавшегося убить свою экс-возлюбленную
Ранее 26.10.2023 15:19 Мск Прибил гвоздями и поджег. Екатеринбуржца обвиняют в покушении на бывшую возлюбленную

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