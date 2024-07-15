На Белгородчине не смогут убрать 8% посевов зерновых из-за обстрелов

До 8% площади посевов зерновых культур в Белгородской области невозможно убрать, поскольку земли расположены в приграничной зоне, которая обстреливается, об этом говорилось на правительственном совещании у губернатора региона.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что в регионе началась уборочная кампания, для чего власти приняли повышенные меры безопасности.

"Мы постарались принять большое количество мер, направленных на то, чтобы снизить риски. Поэтому все прошли курсы оказания первой медицинской помощи, снабжены бронезащитой. Автобусы оклеены бронепленкой. Большинство автобусов, в которых передвигаются работники сельхозпредприятий, снабжены устройствами радиоэлектронной борьбы. Эта работа продолжается. В первую очередь, она проводится за счет средств работодателей", - отметил Гладков.

Стоит отметить, что Белгородская область также попала в зону ЧС по заморозкам в начале посевной, из-за которых часть посевов погибла.