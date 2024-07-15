15 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области сдали в эксплуатацию здание новой участковой больницы

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию участковой больницы в рабочем посёлке Красные Баррикады Икрянинского района. Глава региона стал инициатором строительства этого медучреждения.

Краснобаррикаденскую больницу построили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области на 2021-2025 гг.» нацпроекта «Здравоохранение». В двухэтажном здании, собранном из модульных блоков, будут оказывать все виды первичной медико-санитарной помощи как взрослым, так и детям. Из регионального бюджета профинансирована покупка оборудования и всей мебели для новой больницы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как отметил Игорь Бабушкин, участковую больницу в Красных Баррикадах жители действительно ждали давно. Здесь проживает более 7 тысяч человек, которым после открытия медучреждения больше не придётся ездить в райцентр или Астрахань за качественной медпомощью. Планируется, что в ближайшее время больница получит лицензию и примет первых пациентов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы построили это просторное здание благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Из бюджета области выделили 37 млн рублей, купили цифровой рентген-аппарат, аппарат УЗИ, стоматологическую установку. Оснащение самое современное. Строительство и ремонт объектов здравоохранения, особенно на селе – это одна из наших первоочередных задач», – отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор также сообщил, что по похожему проекту построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань подшефного Кременского района ЛНР. Торжественно открыли ее в июне. Она также оборудована новейшим медицинским оборудованием, есть даже отделение дневного стационара.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С 2019 года благодаря инициированному Президентом России нацпроекту «Здравоохранение» в районах Астраханской области установлено 55 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, капитально отремонтированы 33 медицинских объекта первичной медпомощи.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: модернизация первичного звена здравоохранения, игорь бабушкин, больница,


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