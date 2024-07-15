Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в Крыму

Пожар возник у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель в Крыму.

"Разгорается пожар у Карадагского заповедника", - сообщает Коктебельский территориальный отдел Феодосийского городского округа.

Владельцев квадроциклов и горных мотоциклов просят помочь с подвозом огнеборцев к месту пожара.

По данным МЧС РФ, загорелась сухая растительность на открытой территории в Коктебеле. Площадь пожара составляет два гектара.

14 июля природный пожар около хутора Абрау в Краснодарском крае в течение дня разошелся с трех до 62 гектаров. В Новороссийске объявлен режим ЧС. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром. Из-за пожаров людей эвакуируют с баз отдыха. Отдыхающих перевозят в безопасное место, для этого используются в том числе катера.