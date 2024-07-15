Нобелевские лауреаты призвали к миру на Украине

51 нобелевский лауреат призвал немедленно прекратить огонь на Украине и в секторе Газа. Их обращение опубликовала французская газета Le Mond.

Они призвали к незамедлительному прекращению огня, обмену всех на всех и началу переговоров. При этом просят римского папу Франциска, экуменического патриарха Варфоломея, Далай-ламу XIV, представителей ислама и иудаизма обратиться ко всем гражданам и правительствам во время Олимпийских игр.

Характерно, что даже это обращение наполнено глобалистскими аргументами об изменении климата, с которым нужно бороться. Лауреаты также сослались на обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, вредные вещества, выделяющиеся при боевых действиях, огромное количество убитых и раненых, возросшие военные расходы (без упоминания о беспрецедентных военных расходах Пентагона).