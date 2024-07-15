Владыка Евгений и глава Фонда святой Екатерины совершили обход территории монастыря на Ганиной Яме

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» подходит к своей кульминации. В ночь со вторника на среду состоится многотысячный крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Паломники со всей страны с молитвой пройдут от места убийства царской семьи до места уничтожения останков, поэтому особое внимание уделяется готовности монастыря принять большое количество верующих.

Сегодня на Ганиной Яме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию, после чего с наместником монастыря иеромонахом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым совершил обход территории монастыря и лично оценил ход подготовки к предстоящим событиям.

«Монастырь на Ганиной Яме — это особое место, место присутствия памяти Царской семьи. Братья подготовили обитель, чтобы гости и паломники чувствовали, что их ждут. Сегодняшний проход оставил доброе впечатление», — отметил Владыка Евгений.

Традиционно Екатеринбургская епархия проводит памятную неделю совместно с Фондом святой Екатерины, и этот год станет знаковым для нашего региона.

«Для нас в этом году это особый праздник, поскольку в четверг мы будем освящать храм во имя Александра Невского в Алапаевске, который мы строили около двух лет. И фактически этим событием закрывается программа Царских дней», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.