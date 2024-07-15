Савватеев: Рособрнадзор нужно удалить, как больной зуб

Рособрнадзор нужно удалить, как больной зуб. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, комментируя намерение Рособрнадзора проверять учителей на учительские компетенции.

"Они страну довели до того, что никто не идет в учителя, и теперь еще оставшихся героев собираются тестировать. Притом что эти люди не стоят ничего, их существование жалкое, бессмысленное, они никому не нужны, они есть, только чтобы кошмарить других людей. У меня ощущение, что Минпрос и Рособрнадзор ставят задачу полностью убрать учителей из школ, и на оставшееся место придут жулики-цифровизаторы. Проверка учителей на профпригодность - это про исключение их из школ. Чтобы создать еще больше проблем, чтобы поскорее они сбежали. У меня нет ни малейшего доверия к тем, кто будет эту проверку проводить", - рассказал Савватеев.

Другие эксперты тоже возмущены намерением проверять учителей.