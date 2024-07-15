Российские власти разработали курс по адаптации трудовых мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало адаптационный "курс" для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Правда, в "курсе" всего одна лекция на 70 минут, в которую авторы включили огромный объем информации по всем возможным направлениям – от российских обычаев и нравов до примеров уголовной ответственности за различные нарушения. Более того: предполагается, что регионы добавят в курс еще и местную составляющую, а также будут самостоятельно проводить такие лекции для мигрантов, пишет "Коммерсант". Никакой аттестации по "курсу" не предусмотрено, да и вообще его прохождение носит рекомендательный, а не обязательный характер. Сколько стоила разработка курса – не сообщается.

В курсе на чуть больше чем час четыре раздела: "Основы миграционного и трудового законодательства РФ", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства РФ", "История отношений России и стран Центральной Азии".

В первом разделе мигрантам достаточно подробно рассказывают о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также о правилах оформления патента и заключения трудового договора. Здесь же лектор должен упомянуть о возможности "получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах".

В блоке "Основы неформального поведения в России" разбираются культурные нюансы: "Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми".

"Важно помнить, что Россия — светское государство, — подчеркивает ФАДН. — В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных".

В этом же разделе говорится об "основах поведения с противоположным полом". "Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам, — сообщают авторы лекции.— Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство". Также "не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины".

Третья часть — о наказаниях за нарушение законов РФ, прежде всего миграционного законодательства.

Заключительная часть посвящена "истории отношений России и стран Центральной Азии". Авторы рассказывают о том, что "русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными городами Центральной Азии". Во времена Советского Союза "связь наших регионов только крепла", поскольку "большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться".