Задержан военнослужащий, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области

Задержан контрактник, который расстрелял своих сослуживцев в Белгородской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, мужчина прятался в одном из домов в Грайвороновском районе, который ранее был обстрелян ВСУ. Сопротивления при задержании он не оказывал.

Напомним, 12 июля военнослужащий в пункте военной дислокации в Белгородской области застрелил двоих и ранил одного сослуживца, после чего сбежал. Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов. Но позже оружие нашли недалеко от места происшествия. Baza пишет, что среди основных версий произошедшего — месть сослуживцам за унижения.