Бывшая глава МИД Австрии рассказала, что впечатлило ее в Екатеринбурге

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пока не определилась с любимыми местами в Екатеринбурге, но кое что уже успело ее впечатлить. Об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала.

Напомним, Кнайсль прибыла в Екатеринбург для презентации своей книги "Реквием по Европе". Она полагает, что Европы на сегодняшний день больше не существует и "она умерла". За последние месяцы это уже ее второй визит в столицу Урала - первый был в апреле нынешнего года.

Как сообщила экс-министр, отвечая на вопрос Накануне.RU, в прошлую поездку она в основном находилась в Уральском федеральном университете и толком не посмотрела город.

"Мне еще рано говорить о том, что привлекает меня в регионе, потому что я еще мало что успела посмотреть. Да, я была в Храме-на-Крови, он меня очень сильно впечатлил. Кое-что еще совсем немного успела увидеть. Но мне нужно время поездить по региону, чтобы сформировать впечатление", - рассказала Карин Кнайсль.

Напомним, также экс-глава МИД Австрии считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было настоящим.