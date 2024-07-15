На месте крушения SSJ-100 нашли 38 фрагментов тел

Спасатели завершили работы по поиску тел трех членов экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Sukhoi Superjet 100.

Всего найдено 38 фрагментов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в СК РФ сообщили, что на месте крушения самолета обнаружены бортовые самописцы, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы.

Крушение самолета произошло в лесу, недалеко от города Коломна, 12 июля. Воздушное судно вылетело с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково". Известно, что самолет принадлежал "Газпром авиа".