Жителям Компрессорного в Екатеринбурге вернули автобусный маршрут после жалоб в СКР

Жителей Компрессорного микрорайона обрадовали возвращением общественного транспорта до Екатеринбурга. Как сообщают местные жители, после обращений к главе СК России Александру Бастрыкину, "Форт-Транс" сразу же направил на маршрут два микроавтобуса.

По словам водителей, на рейсе теперь всегда будет курсировать два автобуса с интервалом в час. Об этом со слов местных жителей пишет ЕАН.

Напомним, что без маршрутки № 44 жители Компрессорного остались несколько дней назад из-за отпусков водителей. Изначально людям обещали, что будет ездить шесть машин, контракт заключили на четыре, но по факту с прошлого года ездит только две маршрутки, и то не всегда. На прошлой неделе пассажирам с Компрессорного один из диспетчеров заявил, что водитель заболел, а второй, что "заболела" машина и сейчас находится на ремонте. В результате, микрорайон снова отрезали от остального Екатеринбурга. Позднее оказалось, что на маршрут №44 транспорт переводили в ущерб маршруту №92.

Пока директор ООО "Форт-Транс" Алексей Елисеев заявлял, что все четыре автобуса не могут курсировать на маршрутах из-за нехватки водителей, местные жители вопрошали, зачем было браться за контракты, условия которых не можешь выполнить. В мэрии же обещали принять меры, однако ситуация если и изменялась, то только в худшую сторону.