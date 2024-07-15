Экс-министр иностранных дел Австрии считает, что покушение на Трампа было настоящим

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не сомневается, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было самым настоящим. Об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

В минувшие выходные на 78-летнего миллиардера, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо.

Сообщалось, что стрелок был ликвидирован Секретной службой. Сразу после покушения некоторые усомнились, что оно было настоящим, посчитав, что это был предвыборный ход. Однако Карин Кнайсль уверена, что все было на самом деле - об этом она заявила, отвечая на вопрос Накануне.RU.

"Это все было настоящим, мы это видели. Я такие сплетни (о том, что это был предвыборный пиар, - прим. ред.) распространять не буду. Извините, без комментариев", - отметила экс-глава МИД Австрии.

Напомним, Кнайсль прибыла в столицу Урала для презентации своей книги "Реквием по Европе". Она полагает, что Европы на сегодняшний день больше не существует и "она умерла".