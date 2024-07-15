Акции компании Трампа растут на 66% после покушения на экс-президента США

Акции Trump Media выросли на 66% на премаркете (период торгов, организованный перед основной рыночной сессией) после неудачного покушения на экс-президента Дональда Трампа в выходные. Trump Media – компания Трампа, управляющая еще медиаактивами (в первую очередь речь о соцсети Truth Social).

В конце июня – после победы Трампа в дебатах с Байденом – акции компании также росли, правда не столь масштабно.

По итогам 2023 года компания была убыточна: чистый убыток $58,2 млн при выручке всего в $4,13 млн. Годом ранее она зафиксировала чистый убыток в $50,5 млн и выручку в $1,47 млн.

Во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании в него стрелял 20-летний молодой человек. Пуля задела верхнюю часть уха экс-президента. От случайной пули погиб один участник митинга, еще несколько человек были ранены. Стрелок был убит ответным огнем сотрудников секретной службы.