15 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Экс-министр иностранных дел Австрии в Екатеринбурге: Европы больше нет, она умерла

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль полагает, что Европы на сегодняшний день больше не существует. Об этом она заявила на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Кнайсль прибыла в столицу Урала для презентации своей книги "Реквием по Европе". Как сообщила экс-министр, она начала работу над книгой два года назад. В то время Кнайсль была вынуждена покинуть Францию и уехала в Ливан.

"Весной 2022 года меня практически выдворили из Франции. Это был шок для меня, я переживала очень тяжелые времена. Когда я уезжала из Австрии, у меня было время собраться, я уехала оттуда с двумя чемоданами и двумя собаками. А из Франции я уехала буквально в чем находилась. Было даже время, когда я две недели провела практически на улице. Жизнь была у меня непростая в тот период. Книга позволила мне структурировать мою жизнь", - рассказала Карин Кнайсль.

По ее словам, она ни в коей мере не является жертвой.

"В этой книге я не жертва - я автор, эксперт. То, что происходит сейчас с Европой - я это пережила на собственном опыте и описываю это в своей книге, но не чувствую себя жертвой. Я, скорее, испытываю жалость к Европе. Мне очень жаль, что прошли те светлые времена, которые были в Европе. Сейчас эти времена исчезли", - признала экс-министр.

Она отметила, что сейчас в России, как и в мире в целом, происходит "тектонический сдвиг, серьезные изменения".

"Моя книга названа "Реквием по Европе". Название достаточно сильное и жесткое. Этот реквием не музыкальный, а относится к литературе, к прозе. Название говорит о том, что Европы больше нет, она умерла", - заявила Кнайсль.

Два года назад она утверждала, что Европа деградирует и закатывается. Когда же, на ее взгляд, наступит окончательный закат? Сегодня корреспондент Накануне.RU поинтересовался об этом у экс-главы МИД Австрии.

"Когда я писала книгу, главным вопросом для меня было: не когда все это закончится, а когда это началось. Я провела очень серьезное исследование. В процессе что-то вызывало у меня восторг, что-то улыбку. Но я так и не определила дату - когда началось это падение", - ответила Карин Кнайсль.

Она уточнила, что есть много аспектов, связанных с той ситуацией, к которой пришла Европа. Это "исчезновение законодательной и правовой базы, исчезновение свободы, потеря перспектив, потеря роли церкви и религии в жизни людей".

"Это приводит к отчаянию в массах. Сейчас мы можем наблюдать такую путаницу во всем, во многих сферах жизни. Из-за этого люди испытывают гнев, что еще хуже отчаяния", - заключила Карин Кнайсль.

Теги: Кнайсль, Европа, книга, Екатеринбург


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