15 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Первоуральске начнут судить экс-директора "Водоканала", обвиняемого в халатности

В Первоуральске в ближайшее время начнут судить бывшего директора ПППМУП "Водоканал" Артура Гузаирова. По версии следствия, именно он ответственен за ненадлежащее качество питьевой воды, которая поступала местным жителям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, Гузаирова обвиняют по трем статьям: ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия).

Следствие считает, что в ноябре 2021 года все еще директор "Водоканала", после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища, допустил процесс водоподготовки и подачу воды потребителям. Однако, перед этим процесс очистки так и не был запущен. В результате, с июля по сентябрь 2023 года жители Первоуральска были вынуждены пользоваться питьевой водой, не соответствующей гигиеническим показателям.

Обвиняемый также не организовал техническое обследование и ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего произошел износ. А в городе с 1 по 6 декабря 2023 года пропала холодная вода. Аналогичное допущение было совершено и с сетями водоотведения, вследствие чего с января 2022 года по февраль 2024 года затопило подвалы 24 многоквартирных домов.

Кроме того, директор предприятия, превысив свои должностные полномочия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Это привело к тому, что суд отказал Роспотребнадзору в требованиях к "Водоканалу" о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 млн рублей.

Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: ПЕрвоуральск, Водоканал, халатность


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