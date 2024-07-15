У Т-банка уже более полугода снижается норматив достаточности капитала - СМИ

Т-банк стал единственной системно значимой кредитной организацией, у которой с осени 2023 года снижается норматив достаточности капитала. В октябре 2023 года этот показатель составлял 15,7%, 1 июня этого года – уже 10,56%, пишет "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что расширение бизнеса банка не соответствует скорости роста капитала, отсюда и затяжное снижение норматива достаточности капитала. Уже к концу текущего года Т-банку может не хватить прибыли для поддержания темпов роста.

Стоит отметить, что у банка 72% портфеля приходится на необеспеченные розничные кредиты, по которым действуют повышенные макронадбавки Центрального банка РФ.

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым ЦБ. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.